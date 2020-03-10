Кабмин назначил и.о. министра экономики

Павел Кухта стал главой минэкономики

Во вторник, 10 марта, в обновленном правительстве, состоящем из "новых" и давно забытых людей, приняли решение о временном замещении вакантной должности главы минэкономики. Вместо совершенно бесполезного Тимофея Милованова урезанную версию МЭРТ без сельского хозяйства отдали Павла Кухту.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам новоназначенный и.о., который ранее был первым заместителем изгнанного взашей Милованова.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за шесть месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались во благо народа Украины, - подчеркнул Кухта. - Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс изменения Правительства никоим образом не сказался на слаженности и качества работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".

Кухта попал в Зе правительство по квоте партии "Голос". В 2019-м году он баллотировался в Раду по списку политсилы Святослава Вакарчука, где был программным директором, руководил разработкой программы партии и законодательных инициатив.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В тот же день нардепы проголосовали за назначение нового состава Кабмина.