"Слуга народа" нахлобучила табачные компании для обогащения своего нардепа ВИДЕО

Поправки к табачным законам приведут к обогащению "слуги народа" Холодова

Кум Оксаны Марченко и Дмитрия Медведчука, незаконно ставший народным депутатом от пропрезидентской партии, поскольку не жил в Украине достаточно времени, пролоббировал правки к закону о табачном бизнесе. Это привело к желанию международных гигантов свернуть производство в стране.

Журналисты-расследователи проекта "Схеми" выяснили, что нардеп является главным инициатором "борьбы с монополией на табачном рынке", но эти заявления "слуг народа" - лишь прикрытие.

На самом деле Андрей Холодов сумел добиться перераспределения доходов между участниками цепочки "производитель-дистрибьютор-клиент" от реализации табачной продукции.

Антикоррупционеры-работники СМИ выяснили, что Холодов через подставных лиц и свое ближайшее окружение фактически владеет компаниями, которые продают сигареты на остановках Киева.

Фирма-бенефициар сотен МАФов основана в родовом имении депутата на Кипре. К слову, журналисты как раз там Холодова и застали. Прямо в рабочее время.

За инициативу "урезать маржу" "Тедису" активно топил и нардеп Дубинский.

Только вот по факту инициативы борьбы с монополистом "слуги народа" приняли документ, предусматривающий увеличение доходов компании-дистрибьютора сигарет с 4% до 7.