Светлана Кондзеля Владимир Зеленский война на Донбассе

"Слуга народа" нахлобучила табачные компании для обогащения своего нардепа ВИДЕО

12:40
Поправки к табачным законам приведут к обогащению "слуги народа" Холодова - фото 1
Поправки к табачным законам приведут к обогащению "слуги народа" Холодова

Кум Оксаны Марченко и Дмитрия Медведчука, незаконно ставший народным депутатом от пропрезидентской партии, поскольку не жил в Украине достаточно времени, пролоббировал правки к закону о табачном бизнесе. Это привело к желанию международных гигантов свернуть производство в стране.

Журналисты-расследователи проекта "Схеми" выяснили, что нардеп является главным инициатором "борьбы с монополией на табачном рынке", но эти заявления "слуг народа" - лишь прикрытие.

Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали - СМИ

На самом деле Андрей Холодов сумел добиться перераспределения доходов между участниками цепочки "производитель-дистрибьютор-клиент" от реализации табачной продукции.

Антикоррупционеры-работники СМИ выяснили, что Холодов через подставных лиц и свое ближайшее окружение фактически владеет компаниями, которые продают сигареты на остановках Киева.

'Слуга народа' нахлобучила табачные компании для обогащения своего нардепа ВИДЕО - фото 191231

Фирма-бенефициар сотен МАФов основана в родовом имении депутата на Кипре. К слову, журналисты как раз там Холодова и застали. Прямо в рабочее время.

'Слуга народа' нахлобучила табачные компании для обогащения своего нардепа ВИДЕО - фото 191229

За инициативу "урезать маржу" "Тедису" активно топил и нардеп Дубинский.

Только вот по факту инициативы борьбы с монополистом "слуги народа" приняли документ, предусматривающий увеличение доходов компании-дистрибьютора сигарет с 4% до 7.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа Виктор Медведчук Новости
Схеми
powered by lun.ua
Другое на тему
В СБУ "не заметили" покатушек Корчевникова в Крым - фото 1
В СБУ не заметили нарушений у призывавшего уничтожать Украину пропагандиста Корчевникова
14:00
Игорь Мазур уже в Украине - фото 1
Задержанный по запросу РФ в Польше замглавы УНСО вернулся в Украину
11:20
Немцы согласились достроить "Северный поток", но разделить его использование - фото 1
Бундестаг утвердил поправки газовой директивы ЕС
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
15:27
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
10:40
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Загрузка...