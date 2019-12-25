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"Слуга народа", который "отказался" от служебной квартиры, получил 38 тысяч компенсации

12:00
Дануца обещал, но не сделал - фото 1
Дануца обещал, но не сделал

Еще один народный депутат из Зе команды оказался обычным алчным чинушей, который рассказывал о намерениях "менять страну", но по факту прибыл во власть косить бабло. На очередной лжи попался Александр Дануца.

Нардеп, ставший председателем подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности и порядка Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, в одном из интервью просил журналиста зафиксировать, что он отказыается от служебного жилья.

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- Я отказываюсь от депутатской квартиры, я считаю, что это заробитчанство, когда богатые люди не брезгуют казенной квартирой. И я попытаюсь отказаться от депутатской неприкосновенности. На законных, понятное дело, основаниях, - декларировал Дануца перед выборами.

'Слуга народа', который 'отказался' от служебной квартиры, получил 38 тысяч компенсации - фото 193341

Впрочем, ожидания зе изберателей с реальностью абсолютно никак не пересекаются. Как только "слуга народа" получил место в парламенте, он тут же оформил себе компенсацию за аренду жилья в Киеве.

Среди явно не бедствующих парламентариев, которые получили деньги от государства на свое проживание в столице, значится и фамилия Дануцы. Он снимает жилье за 19 тысяч гривен в месяц - за сентябрь и октябрь этого года ему выделили 38 350 гривен.

'Слуга народа', который 'отказался' от служебной квартиры, получил 38 тысяч компенсации - фото 193342

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