"Слуга народа" хочет отдать должность вице-спикера партии Медведчука

Вице-спикером Рады станет сепар из ОПЗЖ

В "Оппозиционной платформе - За життя" уже обсуждают кандидатуру человека, которого путем слияния интересов со "Слугой народа" сделают заместителем руководителя Верховной Рады девятого созыва.

С таким заявлением выступил давно не битый активистами нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

По его словам, "Слуги народа" уже предложили представителям политсилы рыгов место заместителя Разумкова, который в новом созыве станет спикером.

- Мы направили предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера, - заверил Шуфрич.

Судя по всему, ничего зашкварного в подобном назначении в партии Зеленского не видят, хотя любая фигура из списка "Оппозиционной платформы - За життя" может считаться на сто процентов токсичной и настолько же пророссийской.

Тем не менее, другие политсилы приняли волевое решение не связываться с партией Зеленского. Видимо, чтобы впоследствие говорить, что не причастны к тем процессам, которые они "сделают вместе".

Напомним, недавно партия "Голос" Святослава Вакарчука отказалась от аналогичного предложения, намекнув, что должность вице-спикера - "подачка для их политической силы".