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"Слуга народа" хочет отдать должность вице-спикера партии Медведчука

16:00
Вице-спикером Рады станет сепар из ОПЗЖ - фото 1
Вице-спикером Рады станет сепар из ОПЗЖ

В "Оппозиционной платформе - За життя" уже обсуждают кандидатуру человека, которого путем слияния интересов со "Слугой народа" сделают заместителем руководителя Верховной Рады девятого созыва.

С таким заявлением выступил давно не битый активистами нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

"Слуга народа" сфоткался на фоне карты "сепаратистов". Но есть нюанс

По его словам, "Слуги народа" уже предложили представителям политсилы рыгов место заместителя Разумкова, который в новом созыве станет спикером.

- Мы направили предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера, - заверил Шуфрич.

Судя по всему, ничего зашкварного в подобном назначении в партии Зеленского не видят, хотя любая фигура из списка "Оппозиционной платформы - За життя" может считаться на сто процентов токсичной и настолько же пророссийской.

Тем не менее, другие политсилы приняли волевое решение не связываться с партией Зеленского. Видимо, чтобы впоследствие говорить, что не причастны к тем процессам, которые они "сделают вместе".

Напомним, недавно партия "Голос" Святослава Вакарчука отказалась от аналогичного предложения, намекнув, что должность вице-спикера - "подачка для их политической силы".

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