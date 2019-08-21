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"Слуга народа" физически захватила Раду и создала кольцо силового прикрытия

14:00
"Слуга народа" заняла тактически выгодное положение в Раде - фото 1
"Слуга народа" заняла тактически выгодное положение в Раде

Формирующие монобольшинство представители команды Зе радикально по-новому подходят к решению потенциальных проблем, которые могут возникнуть у них в ходе сессий парламента девятого созыва.

Так, представители "Слуги народа" "в одно лицо" порешали, где будут сидеть их нардепы, а где разместятся политики других партий.

"Голос" отказался от "подачки" Слуги народа

Еще два месяца назад не существовавшая политсила Зеленского займет первые ряды перед трибуной и президиумом. Это даст возможность получить тактическое преимущество: залокировать работу Рады оппоненты не смогут в принципе, поскольку им нужно будет продираться сквозь ряды служившего в ЦАХАЛе гражданина Израиля Александра Куницкого, борца Жана Беленюка и дзюдоиста с криминальным прошлым Николая Тищенко, а также других "слуг народа". Под "охраной" окажется и Дмитрий Разумков.

Кроме того, в таком расположении парламентариев присутствует и пропагандистская победа: чаще всего камеры, с которых транслируют заседание, показывают первые ряды зала.

'Слуга народа' физически захватила Раду и создала кольцо силового прикрытия - фото 186318

К слову, в предыдущих созывах в Раде сохрани условное равноправие: большинство оставляло места для меньшинства с доступом всех фракций к трибуне. У Зеленского же делиться чем-либо не хотят.

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