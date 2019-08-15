Слуга народа добилась ликвидации комитета ВР по делам ветеранов

"Слуги народа" ликвидировали комитет ВР вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь"

Представители откровенно антиукраинской партии "ОПЗЖ" слились в коллегами из "Слуги народа" в порыве убрать из состава комитетов парламента занимающийся проблемами ветеранов институт.

Вечером в четверг, 15 августа, на подготовительном заседании комитета ВР по вопросам регламента представители прошедших в девятый созыв политсил обсуждали список комитетов.

Из 27 существовавших ранее "Слуги народа" предлагали оставить только 23. А поскольку большинство голосов было за ними, а на подмогу партии Зеленского пришли Медведчук с Рабиновичем, никто ничего сделать с такой коалицией не смог.

Больше всего обсуждений вызвало стремление Зе команды прикрыть комитет по делам ветеранов. Сохранить ведомство, занимающееся разработкой государственной политики в отношении прошедших войну защитников Украины, хотели нардепы "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса". Именно они голосовали "за" сбережение комитета, пытались обратиться к здравому смыслу и даже добились встречи активистов-ветеранов АТО с представителями "Слуги народа". Впрочем, все аргументы были тщетными, поскольку слияние позиций партии Зеленского и рыгов не дало возможности собрать кворум.

В то же время "Слуги народа" пообещали, что сохранят министерство по вопросам ветеранов, хотя у их оппонентов и есть сомнения по этому поводу.