"Слуга народа" Богуцкая устроила фестиваль тупости

20:00 03 февраля,

Богуцкая снова подставляет партию президента

В президентской партии "Слуга народа" новый зашквар. Следом за депутатом Грабаром, предложившим оплачивать счет за коммуналку собаками, эстафету приняла долго находившаяся в тени коллег Лиза Богуцкая.

Местом демонстрации своих умственых способностей депутатша избрала соцсети.

Так, комментируя шоу Савика Шустера, где министр Дубилет отстаивал свою приблизительную перепись населения, а ему оппонировал известный социолог Евгений Головаха, доказывающий необходимость поименной (и таким образом защищая свою профессию), Богуцкая не нашла ничего лучше, как напасть на беднягу ученого.

Богуцкая назвала замдиректора Института социологии "дедушкой" из прошлого, которое у нее ассоциируется строго с кнопочными телефонами.

Социолог Головаха, который возмутил депутатшу:

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", – написала депутатша.

Этот треш общестевенность пропустила, поскольку была занята другим трешем - с собаками и оплатой за газ, однако к понедельнику Шарикгейт начал угасать и тогда обратили внимание на слова коллеги Брагара.

Масла в огонь добавил спикер Разумков и один из лидеров "Слуги народа" - он призвал депутатов сначала думать и потом писать. Богуцкая перепугалась и написала покаянную записку. Но лучше бы этого не делала, ведь в ней она нарушила все предписания своего шефа Разумкова.

Горемычная не удосужилась хотя бы загуглить человека, которого оскорбила, а потому продолжила тупить и назвала его не его фамилией. Также в ее объяснительной записке есть немало других забавных моментов. Например, использование конструкции - "оказалось, что я оскорбила не того" - и прочего.

Эта ситуация в который раз напомнила о кадровом дефиците в украинской политике - вместо опытных коррупционеров пришли к власти безграмотные непонятно кто.