Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, - Мендель о расследовании отдыха Зеленского

Мендель продолжает яростно отстаивать зашкварившегося Зеленского

Утром в пятницу, 14 февраля, пресс-секретарша президента Юлия Мендель решила "защитить мальчика", которому уже целых 42 года. Сделать это она попыталась с помощью по-дебильному написанного поста в соцсети.

Вместо того, чтобы нормально рассказать общественности, какого Зеленский вообще был в Омане и развеять все домыслы, в ОПУ по-прежнему продолжают лепить тупые отмазки.

После того, как "государственная поездка" лидера Зе команды превратилась в частный визит, а журналисты "Схем" обнародовали данные о том, что в Маскат прилетал Николай Патрушев, после чего президент Украины таинственно задержался в Омане и вылетел на том же чартере, что привез бывшего ФСБшника, Мендель постаралсь отмазать своего шефа.

Не отличающаяся проблесками интеллекта представительница президента постаралась опровергнуть информацию журналистов-расследователей о том, что Зеленский в Омане мог встречаться с секретарем Совфеда РФ Николаем Патрушевым. При этом сделала она это витиевато и неубедительно.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого есть братья, кто летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал, - написала Мендель. - Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что Президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицания факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили. Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов".

Как известно, тусовка Зеленского в Омане стала показательной для всей действующей власти в стране. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов.

Кроме того, в дни, когда Зеленский загорал на пляже, Тегеран сбил "Боинг" МАУ, а вместо обещанного "срочного вылета" президент потратил на дорогу домой почти сутки. При этом в Украине фактически не было никого из власть имущих, которые бы могли принимать стратегические решения при отсутствии главы государства - все артисты "95 квартала" разъехались по отпускам.