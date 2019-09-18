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Следователи установили причину пожара в доме Гонтаревой

08:00
Дом Гонтаревой подожгли неизвестные - фото 1
Дом Гонтаревой подожгли неизвестные

Полицейские отбросили все возможные версии возникновения возгорания в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в посёлке Гореничи.

Как бы не хотелось Авакову и Коломойскому, признать пожар несчастным случаем не получилось.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой (ФОТО)

Глава пресс-службы Полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что после просмотра камер наблюдения все другие версии кроме поджога были отметены.

- Мы видим, как неизвестный человек перебросил какие-то чемоданы через забор. Потом бросил зажигательное устройство. Загорелись эти чемоданы, потом огонь перебросился на беседку, которая стояла рядом, от неё уже и загорелся дом. Сейчас эксперты проводят анализ содержимого чемоданов, а следователи ищут другие видеозаписи, на которых могут быть поджигатели.

Напомним, 26 августа Гонтареву в Лондоне сбила машина. И хотя местные копы утверждают что инцидент является несчастным случаем, бывшая руководительница Нацбанка говорит о намеренном нападении.

Помимо всего прочего в ночь на 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки Гонтаревой прямо возле ее дома. В общем, целая цепочка событий вкупе с кляузами Портнова и обысками, де-факто, подконтрольного ему ГБР, наталкивает на мысли о политической расправе.

К слову, в квартире Гонтаревой 12 сентября проходили следственно-оперативные действия. Есть информация, что ее попросту хотели задержать и доставить на допрос, но бывшая чиновница находится в больнице Лондона с переломами после ДТП. И детективы об этом прекрасно знали.

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Валерия Гонтарева НБУ пожар Новости
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