Славетний український спортсмен погорів на допінгу й пропустить Олімпіаду

Олег Верняєв / Гетті іміджес

Літня Олімпіада 2020 у Токіо пройде не лише без глядачів, але й без легендарного українського гімнаста Олега Верняєва.

Український гімнаст і олімпійський чемпіон Ріо Олег Верняєв пропустить найближчі Олімпійські ігри в Токіо. Спортсмена дискваліфікували на чотири роки за допінг. Про це сам Верняєв повідомив на сторінці в Facebook.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - написав спортсмен.

Спортсмен також зазначив, що лише один тест на допінг був позитивним, "десятки наступних" - наявність заборонених речовин в організмі не підтвердили. Верняєв підкреслив, що це лише вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена.

"Арбітраж GEF ухвалив рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано. Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS", - заявив Верняєв.

Зазначимо, що мельдоній - застарілий та не надто ефективний російський препарат. Саме за вживання мельдонію були дискваліфіковані десятки відомих російських спортсменов та з'ясувалося, що всі успіхи російського спорту побудовані на брехні.