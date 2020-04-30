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Слабоумие и отвага: в Центре занятости массово слили личные данные украинцев

15:00
В службе занятости показали пример диджитализации по-украински - фото 1
В службе занятости показали пример диджитализации по-украински

Тупости чиновников нет предела. А некоторые госслужащие, занимающие не очень высокие должности, как видится, явно сидят не на своих местах и способны претендовать, как минимум в нардепы. Поскольку даже Николай Тищенко по сравнению с ними - гений.

С момента наступления карантина, по официальным данным, количество безработных в Украине достигло отметки в 500 тысяч человек.

 

Эта сумма, само собой, занижена в несколько раз, поскольку большинство уволенных не стали на учет в центр занятости. В пользу теории о том, что статистика не отражает действительность, может говорить и количество вернувшихся из-за границы заробитчан - около 700 тысяч человек. Все они не работают.

Впрочем, речь идет об институте, который помогает людям найти работу - Государственном центре занятости. Не так давно там совершили диджитализационный прорыв, создав электронный кабинет. В нем можно создавать резюме и приступать к поискам работы онлайн. Но эпичным оказалось качество сохранности личных данных людей.

Судя по отправленному на личную почту с сервера Центра письму, все зарегистрировавшиеся пользователи по умолчанию получают одинаковые пароли - 12345678, логинами выступает их e-mail адрес.

Слабоумие и отвага: в Центре занятости массово слили личные данные украинцев - фото 199408

Но фишка в том, что центр занятости рассылает письма в виде массовой рассылки, а список получателей открыт для каждого.

Слабоумие и отвага: в Центре занятости массово слили личные данные украинцев - фото 199409

Так что любой желающий может без проблем зайти в кабинеты не сменивших пароль пользователей и скачать их резюме с персональными данными, копиями паспортов и других документов.

О недоумках из Центра занятости написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Украинского киберальянса" Sean Brian Townsend.

"Ничего более тупого и безответственного, чем выходка Государственного центра занятости, я, кажется, еще не видел".

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