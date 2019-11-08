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Скопировали паспорт реального человека: Bellingcat раскопали данные террориста Безлера

10:00
Безлер живет в Крыму с поддельным паспортом - фото 1
Безлер живет в Крыму с поддельным паспортом

За свою помощь в захвате Горловки и руководство террористической группой агент ГРУ Игорь Безлер был награжден новым паспортом и жильем в оккупированном Крыму.

Как утверждают журналисты-расследователи, Безлер сейчас значится фейковым гражданином России.

Основатель Bellingcat анонсировал новые подозрения по делу MH17

Ему выдали паспорт с данными человека, который является реальным жителем Симферополя.

Сотрудники Bellingcat утверждают, что Безлер живет под фамилией Береговой. Ему, как и террористу Олегу Иванникову, выдали поддельные паспорта с сериями с последовательной нумерацией.

Журналисты показали, что российские ГРУшники используют такую схему для обеспечения прикрытия своим оперативникам.

Так, Безлер-"Береговой" по внутреннему паспорту РФ катался и по территории страны-агрессора, и по Крыму с 2014-го года.

"Паспорт террористу с номером 4513078492 выдал московский офис, а его форма была напечатана в 2013 году. Сам документ отдали на руки коллаборанту в 2013 или 2014-м, - отмечают аналитики группы. - Паспорт "Андрея Лаптева", который на самом деле является Олегом Иванниковым, отличается лишь двумя последними цифрами - 4513078464. При этом в базе налогоплательщиков РФ людей с такими документами просто нет".

Точно такой же схемой пользуются ГРУшники, выдавая поддельные документы наемникам ЧВК "Вагнера".

Как известно, Иванников является подозреваемым в причастности к сбитию рейса MH17, а Безлер - в убийстве проукраинских активистов Юрия Поправки, Владимира Рыбака и Игоря Дякивского.

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