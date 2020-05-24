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Скидка в миллиард: Стадион в Одессе продали с 17 попытки

19:00
Стадион "Черноморец" сменил владельца - фото 1
Стадион "Черноморец" сменил владельца / Думская

Стадион “Черноморец” в Одессе продавали за 1 млрд 139 млн, но реализовали дешевле на миллиард. Вернее - почти на миллиард. Скидка от первоначальной цены составила 946 млн 895 тысяч гривен.

Аукцион состоялся в пятницу, 22 мая. Детали сообщает Думская, ссылаясь на информацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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193 миллиона гривен (или около 7,21 млн долларов) было заплачено сам стадион “Черноморец”, а также прилегающих к нему гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости.

Счастливым обладателем недвижимости в центре Одессы тала американская компания (ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния. Компания занимается предоставлением финансовых услуг, в ней работает около 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc - некто Руслан Зинуров, исполнительный директор — Михаил Трубчик.).

Примечательно, что все это хозяйство смогли продать лишь с 17 (!) попытки.

С каждой новой попыткой цена снижалась. Так, после провальных торгов 13 мая цена была снижена на 89 млн.

Причина отсутствия интереса к столь внешне лакомому кусу состоит в том, что покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона «Имэксбанка» требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.

С 25 декабря 2014 года стадион «Черноморец» был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся «Имэксбанк». Все эти компании связаны с бывшим регионалом Леонидом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения целых 8,3 млрд грн.

Как калифорнийцы будут разбираться с долгами - неизвестно.

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