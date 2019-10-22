Скажене весілля 2: Дата выхода, трейлер продолжения хита
Объявлена дата выхода долгожданного продолжения украинской комедии Скажене весілля. Также создатели порадовали трейлером и саундтреком.
После того, как первый фильм Скажене весілля собрал в украинском прокате почти 2 млн долларов, вопрос о необходимости сиквела был поставлен ребром.
Продолжение истории приключений темнокожего француза и украинской девушки, чьи родственники и знакомые обременены расовыми предрассудками и прочими атрибутами провинциалов, а от того - комичны и непосредственны в своей дремучести, выйдет в прокат уже 25 декабря 2019 года. На данный момент уже завершились съемки ленты.
Проект по-прежнему под надзором Юрия Горбунова, а режиссером вновь выступает Влад Дикий, сохранился и актерский состав, а также никуда не делись и MOZGI во главе с Потапом. Он в фильме исполняет роль, поет и немного продюсирует.
Саундтрек ко второй части приключений Васили Сердюка и Ко уже доступен к прослушиванию.
Как и трейлер фильма.
Скажене Весілля 2 - смотреть онлайн трейлер фильма:
Скажене Весілля 2 - сюжет
События нового фильма происходят через год после первогй серии. ЕЩЕ один сюрприз, ЕЩЕ одна дочь и ЕЩЕ одно #Скажене Весілля ждут любимых героев. Погоня, новый зять, Назарий Запухляк, отец Евлампий, монахи, звездный каст, много сумасшедших приключений и еще больше качественного украинского юмора.
Скажене Весілля 2 - постер
Скажене Весілля 2 - актеры и роли
Назар Заднепровский в роли Василия Середюка
Полина Василина в роли Кати Сердюк
Джимми Воха-Воха в роли Франсуа
Юрий Горбунов в роли тамады Назария Запухляка
Леся Самаева в роли Галины Середюк
Александр Кобзарь в роли соседа Тараса
Вера Кобзарь в роли Оксаны, жены Тараса
Инна Приходько в роли Оли
Арам Арзуманян в роли Ашота
Алексей Потапенко ака Потап в роли попа Евлампия
MONATIK в роли попа Пилипона
Алексей Супрун ака Петр Бампер
Алексей Завгородний ака Позитив
Скажене Весілля 2 - Юрий Горбунов не намерен останавливаться
Отметим, что освежить в памяти события первого фильма вы можете, не выходя из дома - по ссылке в самом начале статьи.