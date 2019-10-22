Скажене весілля 2: Дата выхода, трейлер продолжения хита

Скажене весілля 2 еще больше безумия

Объявлена дата выхода долгожданного продолжения украинской комедии Скажене весілля. Также создатели порадовали трейлером и саундтреком.

После того, как первый фильм Скажене весілля собрал в украинском прокате почти 2 млн долларов, вопрос о необходимости сиквела был поставлен ребром.

Продолжение истории приключений темнокожего француза и украинской девушки, чьи родственники и знакомые обременены расовыми предрассудками и прочими атрибутами провинциалов, а от того - комичны и непосредственны в своей дремучести, выйдет в прокат уже 25 декабря 2019 года. На данный момент уже завершились съемки ленты.

Год спустя - новая свадьба / Скажене Весілля 2

Проект по-прежнему под надзором Юрия Горбунова, а режиссером вновь выступает Влад Дикий, сохранился и актерский состав, а также никуда не делись и MOZGI во главе с Потапом. Он в фильме исполняет роль, поет и немного продюсирует.

Саундтрек ко второй части приключений Васили Сердюка и Ко уже доступен к прослушиванию.

Как и трейлер фильма.

Скажене Весілля 2 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Скажене Весілля 2 - сюжет

События нового фильма происходят через год после первогй серии. ЕЩЕ один сюрприз, ЕЩЕ одна дочь и ЕЩЕ одно #Скажене Весілля ждут любимых героев. Погоня, новый зять, Назарий Запухляк, отец Евлампий, монахи, звездный каст, много сумасшедших приключений и еще больше качественного украинского юмора.

Скажене Весілля 2 - постер

Скажене Весілля 2 - актеры и роли

Назар Заднепровский в роли Василия Середюка

Полина Василина в роли Кати Сердюк

Джимми Воха-Воха в роли Франсуа

Юрий Горбунов в роли тамады Назария Запухляка

Леся Самаева в роли Галины Середюк

Александр Кобзарь в роли соседа Тараса

Вера Кобзарь в роли Оксаны, жены Тараса

Инна Приходько в роли Оли

Арам Арзуманян в роли Ашота

Алексей Потапенко ака Потап в роли попа Евлампия

MONATIK в роли попа Пилипона

Алексей Супрун ака Петр Бампер

Алексей Завгородний ака Позитив

Скажене Весілля 2 - Юрий Горбунов не намерен останавливаться

Отметим, что освежить в памяти события первого фильма вы можете, не выходя из дома - по ссылке в самом начале статьи.