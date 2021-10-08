Скандальний нардеп помер у таксі

Антон Поляков

У п'ятницю, 8 жовтня, колишнього "Слугу Народу", а згодом безпартійного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим.

Про це в Telegram повідомив народний депутат України Дмитро Разумков (позафракційний), який вчора, 7 жовтня, був відкликаний з посади голови Верховної Ради України

"Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним і близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об'єктивним!"- написав він.

Згодом про смерть нардепа повідомила Нацполіція, яка підтвердила смерть Полякова. Попередня причина смерті - природна. Ведеться розслідування.

Як повідомляють у поліції, 8 жовтня надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова – народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

"Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть", – ідеться в повідомленні.

Крім того, у своєму Телеграм-каналі депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила: "Сьогодні вночі о 2.45 помер народний депутат Антон Поляков. Стало погано в таксі".

фото померлого депута

Ким був Поляков

Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. Має двох братів і сестру. Проходив строкову службу у Внутрішніх військах МВС України (місто Одеса), де займався охороною рухомого складу при етапуванні ув'язнених.

Народним депутатом став у 2019 році. Висувався партією "Слуга народу" у 206 виборчому окрузі, але незебаром зі скандалом був виключений з фракції як агент впливу олігарха Коломойського. У парламенті був безпартійним, перебував у депутатській групі "За майбутнє".