Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Новые Санжары война на Донбассе

Скалецкая решила хайпануть на теме эвакуации и остаться в карантине на 2 недели

09:00
Скалецкая решила "героически" спрятаться в обсервации - фото 1
Скалецкая решила "героически" спрятаться в обсервации

После тотального провала спецоперации по выведению украинцев и иностранцев из Уханя, члены правительства продолжили дико тупить и пытаться пиариться на вызывающей панику теме.

Так, вечером в четверг, 20 февраля, глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила о том, что намерена провести следующие две недели своей жизни в обсервации вместе с эвакуированными.

Забросали камнями: Эвакуированных встретили в Новых Санжарах – ФОТО

Судя по всему, чиновница захотела таким образом продемонстрировать, что нахождение в пансионате Нацгвардии в Новых Санжарах абсолютно безопасно. Только вот проводить ликбезы и делать панику невозможной ей нужно было задолго до эвакуации людей. Теперь же, когда ЧП с вывозом живущих в Ухане украинцев уже случилось, министр просто бросит своё ведомство на две недели.

Более того, Скалецкая решила ещё и приплести к своему не совсем разумному поступку своего ребёнка. Так сказать, чтобы добавить себе героизма.

"Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в стране, - написала министр на своей странице в Facebook. - И еще хочу обратиться к дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!”

Почему министр исключительно ради хайпа готова и забить на работу, и пропустить 10-летие своей дочери, остаётся загадкой. Но ответственности за ситуацию в Новых Санжарах с неё такая игра в прятки не снимает.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок эвакуированных украинцев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Полтавская область Новые Санжары Зоряна Скалецкая карантин Коронавирус из Китая болезнь Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
10:00
Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали - фото 1
Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали
Вчера, 22:20
Автобус с эвакуированными прибыл на место: Его забросали камнями – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Забросали камнями: Эвакуированных встретили в Новых Санжарах – ФОТО
Вчера, 20:52
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
12:30
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
10:00
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00