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Анатолій Гриценко
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Сивий гетьман втік і кинув своє військо

09:21
Петро Порошенко зазнав жорстких репутаційних втрат - фото 1
Петро Порошенко зазнав жорстких репутаційних втрат / АП

Колишній політик і військовий Анатолій Гриценко рефлексує на тему втечі самопроголошеного лідера патріотичних сил України Петра Порошенка, який дійсно повів себе малодушно.

«Паєхалі, мать тваю!», кричав він, тікаючи від повістки на допит. Одразу в Бориспіль тікав, швиденько квиток в один кінець - і виліт закордон.

Тепер звідти, із закордону, він відосіки шле, мовляв, повернуся в середині січня, посидить там майже місяць.

Посидить той, хто тиждень тому кричав на каналах про війну і кризу, вимагав негайних термінових засідань депутатів, РНБО, Уряду… А коли повістка - то й війна, і криза кудись зникли, вже неактуально?

Актуально - сховати своє тіло закордоном і волати звідти про «політичні переслідування»? Але ж на «плівках Медведчука» склад злочину зафіксований чітко. Давню дружбу і бізнес-партнерство Медведчук-Порошенко тепер уже не приховаєш, навіть від тих, кому він очі замилив і правду сховав.

Крім «ЖмуРукуАбнімаю» з Путіним (періодично), з Медведчуком - зв‘язок був майже щоденний, цілодобовий, навіть уночі зустрічалися. Не вкладається взаємовигідне партнерство Медведчук-Порошенко в образ «гетьмана-патріота», правда? А доставка державних мільйонів кешем, за його вказівкою, за лінію фронту, без сплати податків і без контролю використання, прямо в руки терористів?

Нагадаю, терористами їх визнала СБУ, вона ж порушила і справи проти них за ознаками «тероризму». А тут, за вказівкою «главного», кеш терористам хто перевозив за лінію фронту? Перевозило керівництво (!) СБУ (!), підпорядковане кому? Вірно, йому й нікому іншому! І все це було під час війни! Я вже не згадую про Іловайськ, акурат під час якого «гетьман» реєстрував собі нові офшори, щоб недоплачувати податків нашим солдатам. То до чого тут «політичні переслідування»?

Походив супермаркетом, скупився? Не тікай, заплати - каса на виході!

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Петр Порошенко Виктор Медведчук государственная измена Анатолій Гриценко Думка Новини Украина
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