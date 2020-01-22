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"Символ праворадикалов": Британия вновь "оправдалась" за унижение трезубца

21:40
"Символ праворадикалов": Британия снова "оправдалась" за унижение трезубца - фото 1
"Символ праворадикалов": Британия снова "оправдалась" за унижение трезубца

На днях между Украиной и Великобританией возник конфликт из-за включения трезубца в список экстремистских символов. Взвесив все "за" и "против", английские дипломаты поспешили оправдаться, однако не очень удачно. В ответ Великобритания снова решила разъяснить свою позицию.

"Трезубец - символ экстремистов": Британия попросила прощения

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британского министра по вопросам безопасности Брэндона Льюиса.

"Этот документ (список экстремистских символов - прим. ред.) был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют интереса с точки зрения противодействия терроризму", - заявил Льюис и поспешил связать трезубец с "праворадикалами".

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в ​​качестве своей идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие", - добавил министр.

Напомним, британская полиция объявила Герб Украины знаком экстремистов.

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Великобритания Новости
Европейская правда
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