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Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцев тюрьмы

Вчера, 21:25
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Будет сидеть (с) / Слово и Дело

Украинский топ-коррупционер понес суровое наказание за свои злодеяния - суд вынес вердикт. Правда, швейцарский. От украинских судов такого давно никто не ждет.

Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня, признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки”. Об этом сообщают “Схемы”.

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Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины - Павла Скаленко, который вместе с бывшим соратником Арсения Яценюка фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили приговор в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых “безусловной отбывание” (этот срок ему точно придется провести в тюрьме). Павлу Скаленко суд назначил 24 месяца тюрьмы.

Мартыненко и Скаленко создали офшорку Bradcrest Investments в Панаме и через нее отмывали деньги. Но совершили ошибку, когда решили открывать банковские счета от имени панамской компании в Швейцарии. Конечным бенефициаром современного аналога “рогов и копыт” был Мартыненко. За что ему теперь придется ответить.

Отметим, что Мартыненко и его защита пока никак не реагировали на решение швейцарского суда. При этом одиозный экс-политик имеет еще несколько судебных разбирательств в Украине, однако эти дела пока поставлены на паузы в силу криворукости отечественной судебной системы.

Напомним, попытка привлечь Мартыненко к уголовной ответственности в Украине обернулась истерикой доброй части политикума и обвинениям в политических преследованиях, ну, а швейцарский суд просто показал украинским коллегам, что нужно было делать.

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Николай Мартыненко Коррупция Швейцария Антикоррупционное бюро НАБУ Новости Украина
Схемы
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