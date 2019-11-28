Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Шведский банк участвовал в отмывании 50 миллиардов долларов для путинской мафии

08:40
Еще один европейский банк попался на помощи русским коррупционерам - фото 1
Еще один европейский банк попался на помощи русским коррупционерам

Едва ли не раз в несколько месяцев в Европе раскрываются махинации, в которых участвуют «честные» банковские структуры той или иной страны.

Вслед за немецкими, литовскими и австрийскими, норвежскими и другими банками, которые обвинили в помощи российским террористам в отмывании грязных денег, подозрение о причастности к аналогичному преступлению объявили работникам шведского банка SEB.

Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего в мире дела об отмывании денег

По данным следствия, сотрудники финансового учреждения обслуживали 194 сомнительных клиента из России и провели без малого две тысячи транзакций для отмывания выведенных из РФ коррупционных средств. При этом топ-менеджмент банка прекрасно знал, с кем работает.

Связанные с Путиным компании фигурируют в краже 50 миллиардов долларов, а шведы с радостью им помогали за свой банковский процент. Прогнали через счета SEB без малого 50 миллионов.

К слову, список зашкваренных банков в странах-членах ЕС выглядит уже очень длинным. Всего за последние пять лет оказалось, что в экономических преступлениях российских террористов участвовали немецкий Deutsche Bank, шведский Swedbank, австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA, голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland - ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Уже этот факт, в принципе, может пояснить, почему в Европе так хотят снять санкции с русских, а перечень помогавших террористам банков, само собой, будет лишь расти.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Европейский парламент намерен рассматривать усиление работы с Украиной - фото 1
В Европарламенте хотят добиться новой стратегии по отношению к Украине
11:20
К Марусе Зверобой пришли с обысками - фото 1
"Отдай телефон, сломаю дверь": ГБР вместе с "Альфой" пришла к Марусе Зверобой (ВИДЕО)
10:40
Садовому назначили 50 миллионов залога - фото 1
Суд отпустил Андрея Садового. Но есть условие
Вчера, 21:57
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
14:12
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена Правды: Почему нельзя пропустить премьеру этого фильма
13:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...