Шведский банк участвовал в отмывании 50 миллиардов долларов для путинской мафии

Еще один европейский банк попался на помощи русским коррупционерам

Едва ли не раз в несколько месяцев в Европе раскрываются махинации, в которых участвуют «честные» банковские структуры той или иной страны.

Вслед за немецкими, литовскими и австрийскими, норвежскими и другими банками, которые обвинили в помощи российским террористам в отмывании грязных денег, подозрение о причастности к аналогичному преступлению объявили работникам шведского банка SEB.

По данным следствия, сотрудники финансового учреждения обслуживали 194 сомнительных клиента из России и провели без малого две тысячи транзакций для отмывания выведенных из РФ коррупционных средств. При этом топ-менеджмент банка прекрасно знал, с кем работает.

Связанные с Путиным компании фигурируют в краже 50 миллиардов долларов, а шведы с радостью им помогали за свой банковский процент. Прогнали через счета SEB без малого 50 миллионов.

К слову, список зашкваренных банков в странах-членах ЕС выглядит уже очень длинным. Всего за последние пять лет оказалось, что в экономических преступлениях российских террористов участвовали немецкий Deutsche Bank, шведский Swedbank, австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA, голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland - ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Уже этот факт, в принципе, может пояснить, почему в Европе так хотят снять санкции с русских, а перечень помогавших террористам банков, само собой, будет лишь расти.