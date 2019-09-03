Шухер: Зеленский по понятиям рассудил нардепов и прикрыл малину

Зеленский отменил неприкосновенность

Депутатской неприкосновенности в Украине настанет амба. Так решил комик-президент, который во время заседания Рады в очередной раз отметился присущими лицам из криминалитета жаргонизмами.

Во вторник, 3 сентября, президент Украины прибыл в парламент для того, чтобы пропихнуть окончательное принятие закона о снятии иммунитета с депутатов, судей и иже с ними.

Выступая перед народными избранниками, Владимир Зеленский провел короткий ликбез для еще не сидевших, а также заставил всплакнуть от ностальгии по хате для чалившихся парламентариев.

Посыл лидера Зе коменды голосовать за отмену иммунитета звучал логично и по понятиям: президент подчеркнул, что Верховная Рада - не малина, где можно укрываться от уголовного преследования.

Депутаты в восторге от собственной смелости / фото - Алена Шкрум

- Украинские депутаты совершили поистине уникальное открытие – изобрели вечный двигатель политической жизни. Работает он очень просто. Сначала депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам снова есть, что обещать. Это работает почти на протяжении последних 20 лет. Но этому гаджету пора отправиться на свалку истории. У депутатов сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политическое решение, голосование или любые политические и публичные выступления. Зато к уголовной ответственности привлечь их будет можно. Если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает любые другие уголовные преступления, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти это парламент, а не "малина", где можно 5 лет скрываться под куполом, - отметил Зеленский, наверняка подумав добавить "пикой в глаз, или голосуешь раз".

После такого призыва депутаты максимально напряглись и наклацали агальцами на зеленые и ни разу не сенсорные кнопки. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 373 парламентариев.

Примечательно, что Владимир Зеленский уже отмечался подобными жаргонизмами. Еще будучи кандидатом на должность президента в эфире "плюсов" он решил сказать: "зуб даю", из-за чего неслабо доставил всей интеллигенции.