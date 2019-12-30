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Шуфрич прославился на весь мир, убив ради развлечения редчайших животных (ФОТО)

10:00
Шуфрича не били почти год - фото 1
Шуфрича не били почти год

Депутат-неадекват от ОПЗЖ Нестор Шуфрич может гордиться убийством животных на сафари в Африке, а также очередным пятном на имидже Украины. Сообщества борьбы со спортивной охотой активно форсят фоточки соратника Кивы на фоне своих трофеев.

Пророссийский деятель, ездил на сафари еще в марте 2015-го, о чем свидетельствуют фотографии на сайте Thormählen & Cochran Safaris.

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Впрочем, тогда геройские убийства Шуфричем беззащитных животных никто не заметил, а вот в конце декабря 2019-го зоозащитники из сообщества Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari выдали всю аналитику по поездке Шуфрича.

Шуфрич прославился на весь мир, убив ради развлечения редчайших животных (ФОТО) - фото 193592

Нардеп, как хвастаются в агентстве по организации сафари, стал первым и единственным охотником, которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР. Этим животным грозит уничтожение, поэтому гордиться Шуфричу нечем. Впрочем, сие утверждение может касаться всей жизни пророссийского неадеквата.

Шуфрич прославился на весь мир, убив ради развлечения редчайших животных (ФОТО) - фото 193593

Помимо черных носорогов Шуфрич расстрелял бурую гиену, две антилопы и леопарда, а также антилоп гну и орикс.

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