Шуфрич признался в убийстве редких животных ради извращенного удовольствия

Шуфрич расписался в своей неадекватности

Сразу после того, как скандал с сафари тогда еще рыга Нестора Шуфрича разгорелся, ботофермы в соцсетях начали форсить версию о том, что фотографии нардепа на фоне убитых животных являются фейком и фотошопом.

На самом же деле Шуфрич действительно катался в Африку на сафари ради того, чтобы стрелять в животных.



В совершении этих нечеловеческих поступков признались сами же представители политика на странице "пресс-служба Нестора Шуфрича" в Facebook.

При этом работающие на агрессивного и закомплексованного кровожадного нелюдя попытались его отмазать. Дескать, Шуфрич стрелял еще в 2013-м году и исключительно по "животным, которые не способны давать потомство и представляли опасность для молодых самцов и местных жителей".

В попытке представить регионала как некоего защитника людей сотрудники пресс-службы еще больше закопали своего шефа, ведь в отстрел подлежащих уничтожению животных никто не поверил.

"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе, - заявили в соцсети адепты нардепа. - После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте!".