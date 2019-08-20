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Штаты впервые после выхода из договора испытали ракеты ближней дистанции

08:00
Штаты успешно испытали крылатую ракету, запрещенную ДРСМД - фото 1
Штаты успешно испытали крылатую ракету, запрещенную ДРСМД

Крылатые ракеты США были подготовлены к использованию в тестовом режиме всего за 16 дней с момента прекращения действия договора об уничтожении и прекращении разработке стратегических боеприпасов средней и малой дальности.

2 августа США официально вышли из так называемого договора ДРCМД, а уже в понедельник, 19 числа, Пентагон отчитался об успешно проведённых испытаниях, которые прошли за день до этого к Калифорнии.

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Согласно сообщению минобороны США, ракета попала точно в цель, которая находилась в 500 километрах от места ее запуска. Теперь американские инженеры могут использовать результаты тестов для разработки оружия средней мощности.

А вот русские своими разработками, которые привели к появлению крылатых ракет у Вашингтона, гордиться не могут. Украденный ими 40-летний проект боеприпаса с ядерным двигателем бомбанул так, что радиоактивное облако прошло над половиной Европы и Азии.

При этом Штаты от разработки подобного оружия отказались из-за его потенциальной нестабильности. Иваны же решили, что у них получится. Но кроме выхода Штатов из договора Путин ничего не добился.

Как известно, под Северодвинском русские пытались тестировать двигло для гордости российской оборонки, но что-то пошло не так, поэтому ядерное топливо взорвалось вместе с учеными. Семеро из них были причислены к составу хороших русских, а около 10 получили травмы и серьезную дозу облучения.

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Россия США ядерное оружие договор ракета холодная война Новости Мир
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