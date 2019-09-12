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Штаты возобновили военную помощь Украине

Вчера, 21:00
Белый дом согласовал выделение средств на помощь ВСУ - фото 1
Белый дом согласовал выделение средств на помощь ВСУ

В четверг, 12 сентября, администрация президента США Дональда Трампа приняла волевое решение разблокировать выделение средств на развитие оборонной мощности нашей страны.

Об этом сегодня заявили в Сенате США, члены которого пытались добиться выделения Киеву 250 миллионов долларов.

Пентагон затребовал 250 миллионов долларов на поддержку украинской армии

Как утверждают сенаторы, Белый дом согласовал перевод средств за несколько часов до обсуждения правок в закон о расходах на оборону. Именно из-за существования возможных изменений в документ Трамп фактически заблокировал получение Украиной военной помощи на несколько месяцев.

Табу на передачу "плюшек" ВСУ начало действовать в переходный для нашей власти период, когда Петр Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому, Верховная Рада была, де-юре, разогнана, а Кабмин едва работал.

Как известно, Вашингтон вот уже четыре года выделяет нашей стране четверть миллиарда долларов на развитие армии. И это, разумеется, далеко не вся помощь Украине. Помимо денег, Штаты занимаются подготовкой украинских инструкторов, снайперов и операторов ПТРК Javelin.

Параллельно с этим власти США выделяют министерству обороны Украины вооружение, в том числе и летальное.

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США военная помощь Министерство обороны Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости
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