Штаты возобновили военную помощь Украине

Белый дом согласовал выделение средств на помощь ВСУ

В четверг, 12 сентября, администрация президента США Дональда Трампа приняла волевое решение разблокировать выделение средств на развитие оборонной мощности нашей страны.

Об этом сегодня заявили в Сенате США, члены которого пытались добиться выделения Киеву 250 миллионов долларов.

Как утверждают сенаторы, Белый дом согласовал перевод средств за несколько часов до обсуждения правок в закон о расходах на оборону. Именно из-за существования возможных изменений в документ Трамп фактически заблокировал получение Украиной военной помощи на несколько месяцев.

Табу на передачу "плюшек" ВСУ начало действовать в переходный для нашей власти период, когда Петр Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому, Верховная Рада была, де-юре, разогнана, а Кабмин едва работал.

Как известно, Вашингтон вот уже четыре года выделяет нашей стране четверть миллиарда долларов на развитие армии. И это, разумеется, далеко не вся помощь Украине. Помимо денег, Штаты занимаются подготовкой украинских инструкторов, снайперов и операторов ПТРК Javelin.

Параллельно с этим власти США выделяют министерству обороны Украины вооружение, в том числе и летальное.