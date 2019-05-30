Штаты обвинили Россию в проведении запрещённых ядерных испытаний

Русские проводят ядерные испытания за Полярным кругом

Российские террористы наплевали на существующий мораторий и ведут активную работу по испытаниям ядерного оружия. Теперь им могут грозить санкции.

В среду, 29 мая, глава разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли выступил на форуме по контролю над вооружениями, который прошёл в Гудзоновском институте.

По его словам, Штаты обоснованно подозревают РФ в нарушении запрета на проведения ядерных испытаний.

- В частности, по нашим данным, российские власти проводят некие испытания на Новой Земле - островной территории за Полярным кругом, - отметил чиновник Пентагона. - Мы десятилетиями работали вместе с Россией над реальным сокращением ядерных потенциалов, а теперь она развивает способности собственного ядерного оружия. Мы предполагаем, что их общий ядерный арсенал значительно возрастет в следующее десятилетие.

Если бы речь шла не о стране с огромной площадью, готовым убивать быдлонаселением и атомными бомбами на вооружении, а о каком-то другом государстве, возможно, Штаты провели бы военную операцию по разоружению зарвавшихся преступников. Подобные меры применяли в Ираке.

Но поскольку Эшли обвиняет именно Россию, дальше санкций дело не пойдет. Ведь даже за применение химического оружия в Солсбери Путина и его свиту не наказали.