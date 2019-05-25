Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Намолят на науку: Русские ядерники закупили иконы со стразами

17:58
Намолят на науку: Русские ядерники закупили иконы со стразами - фото 1
Намолят на науку: Русские ядерники закупили иконы со стразами

Коли на науку не хватает ни сил, ни ума, надежда остается лишь на одного Бога. Примерно так и подумали русские физики-ядерщики, заказав для своего института…иконы со стразами.

"Русских не останется": у Кирилла подняли истерику из-за китайцев
https://beztabu.net/novosti_t4952
"Русских не останется": у Кирилла подняли истерику из-за китайцев

Курьезный случай приключился в городе Саров Нижегородской области. Местные ядерщики, желая стать поближе к Богу, заказали 76 икон (!) Серафима Саровского ( один из самых почитаемых святых в РПЦ - прим. ред), декорированных стразами и 90 триптихов Саровской пустыни (монашеского поселения - прим. ред).

Общая стоимость пакета "Ученый верующий" обойдется господам исследователям в ни много ни мало, а в 2, 3 млн руб.

Отметим, что в г. Сарове расположен монастырь упомянутого святого и музей ядерного оружия, в котором стоит и сияет икона физиков-ядерщиков. По сообщению аборигенских СМИ, две структуры - батюшек и ученых - очень сильно связаны. Небось, атом без попов не делится, да и житья без молитв не будет вовсе.

Напомним, американское космическое агентство НАСА опубликовало фото духовника Роскосмоса и не на шутку взбудоражило российский сегмент сети. У т.н. отца «Звездония» огромные заслуги. Если бы не он, российские аппараты попросту разбивались бы о небесную твердь.

У отца «Звездония» огромные заслуги. Если бы не он, российские аппараты попросту разбивались бы о небесную твердь.
https://beztabu.net/novosti_t4952У т.н. отца «Звездония» огромные заслуги. Если бы не он, российские аппараты попросту разбивались бы о небесную твердь.
Американское космическое агентство НАСА опубликовало фото духовника Роскосмоса и не на шутку взбудоражило российский сегмент сети.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
РПЦ ядерное оружие Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Порошенко- Героя Украины: к Зеленскому обратились с просьбой - фото 1
Порошенко - Героя Украины: к Зеленскому обратились с просьбой
16:30
ООН решила участь украинских моряков - фото 1
ООН решила участь украинских моряков. Окончательно
15:11
Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился" - фото 1
Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился"
13:29
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...