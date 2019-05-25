Намолят на науку: Русские ядерники закупили иконы со стразами

Намолят на науку: Русские ядерники закупили иконы со стразами

Коли на науку не хватает ни сил, ни ума, надежда остается лишь на одного Бога. Примерно так и подумали русские физики-ядерщики, заказав для своего института…иконы со стразами.

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Курьезный случай приключился в городе Саров Нижегородской области. Местные ядерщики, желая стать поближе к Богу, заказали 76 икон (!) Серафима Саровского ( один из самых почитаемых святых в РПЦ - прим. ред), декорированных стразами и 90 триптихов Саровской пустыни (монашеского поселения - прим. ред).

Общая стоимость пакета "Ученый верующий" обойдется господам исследователям в ни много ни мало, а в 2, 3 млн руб.

Отметим, что в г. Сарове расположен монастырь упомянутого святого и музей ядерного оружия, в котором стоит и сияет икона физиков-ядерщиков. По сообщению аборигенских СМИ, две структуры - батюшек и ученых - очень сильно связаны. Небось, атом без попов не делится, да и житья без молитв не будет вовсе.

Напомним, американское космическое агентство НАСА опубликовало фото духовника Роскосмоса и не на шутку взбудоражило российский сегмент сети. У т.н. отца «Звездония» огромные заслуги. Если бы не он, российские аппараты попросту разбивались бы о небесную твердь.

У отца «Звездония» огромные заслуги. Если бы не он, российские аппараты попросту разбивались бы о небесную твердь.

https://beztabu.net/novosti_t4952У т.н. отца «Звездония» огромные заслуги. Если бы не он, российские аппараты попросту разбивались бы о небесную твердь.

Американское космическое агентство НАСА опубликовало фото духовника Роскосмоса и не на шутку взбудоражило российский сегмент сети.

https://beztabu.net/novosti_t4952