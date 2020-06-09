Штаты и Россия договорились о переговорах по ядерному разоружению

Штаты проведут раунд переговоров с русскими о ядерном разоружении

Во вторник, 9 июня, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли объявил о возможном старте переговоров с Москвой и Пекином о сокращении количества оружия массового поражения, стоящего на вооружении стран.

Как написал американский чиновник на своей странице в Twitter, новый раунд переговорного процесса может состояться в июне.

Русские уже якобы согласились участвовать в диалоге, но китайцы пока не подтвердили намерения включаться в процесс не в качестве наблюдателей.

По словам Биллингсли, он сумел договориться о разговоре с Кремлем с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

"Сегодня договорились с замминистра России о времени и месте переговоров по ядерному разоружению. Китай также приглашен. Приедет Китай и будет ли он добросовестно вести переговоры?" - отметил спецпредставитель США.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Где и когда именно должно произойти новый раунд переговоров о ядерном разоружении, Биллингсли не уточнил. Примечательно, что русские в последнее время неоднократно говорили о возобновлении диалога с США. При этом террористы из Кремля все договоренности о сокращении вооружений регулярно нарушают. Так что не исключено, что Москва просто хочет добиться от Вашингтона статуса безядерной страны, сама при этом не отказываясь от вооружения.