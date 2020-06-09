Штаты и Россия договорились о переговорах по ядерному разоружению
Во вторник, 9 июня, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли объявил о возможном старте переговоров с Москвой и Пекином о сокращении количества оружия массового поражения, стоящего на вооружении стран.
Как написал американский чиновник на своей странице в Twitter, новый раунд переговорного процесса может состояться в июне.
Русские уже якобы согласились участвовать в диалоге, но китайцы пока не подтвердили намерения включаться в процесс не в качестве наблюдателей.
По словам Биллингсли, он сумел договориться о разговоре с Кремлем с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
"Сегодня договорились с замминистра России о времени и месте переговоров по ядерному разоружению. Китай также приглашен. Приедет Китай и будет ли он добросовестно вести переговоры?" - отметил спецпредставитель США.
Где и когда именно должно произойти новый раунд переговоров о ядерном разоружении, Биллингсли не уточнил. Примечательно, что русские в последнее время неоднократно говорили о возобновлении диалога с США. При этом террористы из Кремля все договоренности о сокращении вооружений регулярно нарушают. Так что не исключено, что Москва просто хочет добиться от Вашингтона статуса безядерной страны, сама при этом не отказываясь от вооружения.