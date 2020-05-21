США выходят из Договора по открытому небу

Американцы отказываются от соглашения с русскими

В четверг, 21 мая, представители Соединенных Штатов объявили своим партнерам о том, что расторгают свое участие в договоренности, которая была нацелена на безопасность подписавших ее стран.

Как заявили сегодня в официальном Вашингтоне, фактический выход Штатов из Договора состоится через полгода.

Причины такого поступка очевидны: вопреки взятым на себя обязательствам допускать представителей других стран на совершение наблюдательных полетов, русские просто игнорируют все запросы США и других государств. При этом от других террористы требуют беспрепятственного доступа для полетов своих спецслужбистов под видом наблюдателей.

Кроме того, американцы могут получать всю интересующую их информацию с помощью спутников. При этом и затраты для снимков, и скорость их оформления куда выше, чем ожидание обработки запросов от путинских нелюдей.

К слову, американские СМИ говорили о том, что еще осенью прошлого года Трамп распорядился оценить необходимость нахождения США в Договоре.

Как известно, русские запретили другим странам полеты над Москвой, Чечней, оккупированными Абхазией и Южной Осетией. Кроме того, чрезвычайно затруднено наблюдение в Калининграде.

Напомним, Договор по открытому небу был заключен 23 странами-членами ОБСЕ 24 марта 1992-го. В документе были прописаны пункты об облетах территорий других стран для контроля за военной деятельностью.