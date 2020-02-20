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Шовковский подаст в суд на "Киевгаз" из-за платежки

16:19
Шовковский подаст в суд на "Киевгаз" из-за платежки - фото 1
Шовковский подаст в суд на "Киевгаз" из-за платежки

Экс-футболист "Динамо Киев" Александр Шовковский подаст в суд на КП Киевгаз из-за ошибочной платежки.

Цена на газ возрастет. Но есть нюанс – заявление

Об этом спортсмен написал в Facebook.

По словам Шовковского, на днях ему пришла платежка от "Киевгаза" с долгом в 706 грн, но есть нюанс: спортсмен несколько лет не пользуется услугами газовой компании.

В 2016 г. в жилом доме, где проживает футболист, произошел взрыв из-за утечки газа. Начались проверки, после которой был вынесен вердикт: "Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент был, проложить!".

Взвесив стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую, спортсмен предпочел отказаться от услуг "Киевгаза".

Шовковский подаст в суд на 'Киевгаз' из-за платежки - фото 196130

"Где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счётчик мною установленный, замер навсегда((( Но не замерло начисление за газ!!! по тарифу (без лічильника) Принципиально буду судиться!!!", - резюмировал экс-игрок "Динамо".

Шовковский подаст в суд на 'Киевгаз' из-за платежки - фото 196129

Напомним, Кабмин отменил ограничения для тарифов. Известно каких.

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Динамо Киев газ тарифы Новости Украина
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