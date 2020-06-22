Шмыгаль не знает, когда началась Вторая мировая война – ФОТОФАКТ

Шмыгаль не знает, когда началась Вторая мировая война – ФОТОФАКТ

В понедельник, 22 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль помянул жертв Второй мировой войны и попал в просак.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это - ужасные цифры. Сегодня мы скорбим и чтим память жертв войны. Среди них не только солдаты, но и мирное население. Нашим долгом является помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этого бедствия. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли", - написал политик и допустил крупную ошибку.

Общепризнанной датой начала Второй мировой войны является 1 сентября 1939 г. На эту деталь не замедлили указать премьеру многие пользователи сети. Позже Денис Шмыгаль осознал свою ошибку и немного скорректировал свой пост.

"UPD. 1 сентября 1939 на Львов были сброшены первые бомбы. Хотя война и началась в сентябре 1939, именно в июне 1941 она стала трагедией для ВСЕХ украинцев и на ВСЕЙ территории Украины. 22 июня мы чтим память жертв войны. Прошу не использовать трагические события нашего прошлого для пиара и спекуляций", - отметил глава Кабмина.

Есть еще одно мнение

Некоторые историки полагают, что началом Второй мировой войны следует считать на события 1939 года, а 1937 г., когда японская императорская армия вторглась на территорию Китая.

В ответ США, являвшиеся одним из ключевых игроков в тихоокеанском регионе, ввели санкции в отношении агрессора. Разгорание японско-американского конфликта стало лишь вопросом времени.

Дальнейшие события окончательно вывели Америку из изоляционизма и "подарили" странам Европы очень ценного союзника в борьбе с Гитлеровской Германией.