Шли за заработком: в "Слуге народа" хотят отменить льготы для ветеранов-контрактников

Глава комитета ВР хочет урезать льготы для ветеранов-контрактников

Представитель партии "Слуга народа", которая является председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Галина Третьякова выступила с инициативой урезать льготы владельцам УБД.

По словам нардепа, "государство должно защищать тех, кто что-то потерял на войне", а не тех, кто "шел на службу за заработком".

О том, что ветераны приходили в ВСУ на контрактную службу для получения гарантий социальной защиты своих семей, пытались легализоваться путем перехода из добробатов, или попросту стремились защищать Украину, находясь в составе подразделений, которыми напрямую руководят в штабе АТО, парламентарий, судя по всему, вообще не задумывается.

Более того, не беспокоится глава комитета ВР и о людях, которые не получили серьезных ранений, но пришли с войны с поломанной психикой или не зарегистрированными официально травмами. А таких очень много. К примеру, бойцы с контузиями, которых в период жестоких сражений не эвакуировали для оказания медицинской помощи в госпиталях.

Если же инициативу "слуги народа" поддержат в Раде, большинство ветеранов-контрактников лишат льгот и соцвыплат. Аргументирует необходимость этого Третьякова "желанием контрактников много зарабатывать". Об этом она заявила в интервью профильному изданию АрмияInform.

- Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну - это был его выбор и, только так. Интересы общества по экономическому развитию должны преобладать. Мы не хотим жить все время в эпохе тотальной бедности и не расти. Поймите, мы не защитим всех. Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Повторяю: защищать следует только тех , кто-то потерял на войне.