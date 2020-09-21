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Шишки "УЗ" прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ

16:30
Шишки "УЗ" прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ - фото 1
Шишки "УЗ" прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных глав "Укрзализныци" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Укрзализныця потратила 9 млн на лимузины вместо ремонта поездов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленники искусственно создали для одного из филиалов УЗ заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов с целью привлечь частные структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура.

Шишки 'УЗ' прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ - фото 205694

С ходе расследования СБУ удалось задокументировать вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях УЗ и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию, материалы переписки фигурантов и 1, 2 млн, хранившиеся в холодильнике.

По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 3 ст. 212 УКУ).

Напомним, "Укрзализныцю" обчистили на сотни тысяч - ФОТО.

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СБУ Укрзализныця Коррупция Новости Украина
Без табу
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