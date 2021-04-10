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Що впливає на вартість створення сайту

Вчера, 22:38
Що впливає на вартість створення сайту - фото 1

Сайт сьогодні є у кожної компанії, великої або маленької. А якщо його немає, значить, його слід замовити у професійній студії. Багатьох клієнтів, які збираються це зробити, звичайно, цікавить ціна питання.

З чого ж в кінцевому підсумку складається вартість створення сайту?

Аналіз ринку показує, що основним ціноутворюючим фактором є вид сайту - це може бути проста візитка з однієї сторінки або повноцінний сервіс з можливістю замовлення, а також безліч проміжних варіантів. Як правило, на сайті веб-студії немає конкретних цін, вказується мінімальна вартість робіт. Пояснюється це тим, що бюджет залежить від безлічі факторів, внаслідок чого остаточна сума по роботах може бути озвучена після складання технічного завдання.

Наприклад, часто клієнти хочуть ексклюзивний дизайн, а це додаткові витрати, адже професійний дизайнер не просто вставляє картинки та текст: він працює над юзабіліті інтернет-ресурсу, а це вимагає і часу, і особливих знань. Обсяг роботи з верстання безпосередньо залежить від складності структури, але краще прислухатися до поради, яку зазвичай дають менеджери, і не перевантажувати сайт, тоді він буде працювати краще.

Кожен проект відрізняється один від одного, навіть якщо їх пишуть на одному і тому ж шаблоні. Що їх відрізняє? Дизайнерські правки, різні модулі, фільтри, слайдери, банери, ефекти і інші нюанси. Всі ці «дрібні» доопрацювання можуть чинити істотний вплив на підсумкову вартість.

Природно, на ціну також безпосередньо впливає вибір платформи, адже грамотно налаштована платформа дозволяє вести роботи навіть з мінімальними знаннями в даній області, через адмін-панель сайту. Тож вона не має бути чинником економії.

Також, якщо потрібен хороший сайт, то не можна економити на контенті. Це означає, що інтернет-сторінка повинна бути правильно наповнена СЕО-текстами, які продають, ретельно підібраними ілюстраціями, що вплине на вартість, але зробить ресурс більш привабливим в очах користувачів. Якщо потрібні фотографії співробітників, офісу або товарів - це теж окрема стаття витрат.

Таким чином, ціна на розробку безпосередньо залежить від того, яким повинен бути сайт, тобто від необхідної функціональності, дизайну, платформи і подібного. І чим більше клієнт знатиме про те, що йому потрібно і що він хоче, тим простіше буде менеджеру компанії з розробки озвучити йому підсумкову ціну, яка буде прописана в договорі.

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