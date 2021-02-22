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Що це було: Український міністр тусувався з Кадировим

11:56
Українська делегація втрапила у гучний скандал - фото 1
Українська делегація втрапила у гучний скандал / Пресслужба Кабміну

Вранці 22 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував у себе на фейсбуці фото зі своїм підлеглим - віце-прем'єр-міністром і міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським, - який йде поруч з "царьком" Чечні Рамзаном Кадировим.

Шмигаль не повідмовив жодних деталей, лише заявив, що вимагає від міністра пояснень.

Шмигаль не уточнив, де було зроблено фото, але нині Уруський перебуває в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі.

Можливо, саме там він "затусив" з одним з ворогів України - Рамзаном Кадировим.

Пояснень від самого міністра не було.

Що це таке?

Згодом Уруський сам вийшов в ефір та пояснив свій "зашквар" випадковим збігом й заявив, що не мав жодних контактів з представником країни-окупанта.

Що це було: Український міністр тусувався з Кадировим - фото 207199
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Рамзан Кадыров Олег Уруский Денис Шмыгаль Россия Чечня паноптикум Новини Украина
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