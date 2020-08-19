Мусора незаконно следили за активистами под предлогом раскрытия дела Шеремета

Менты вписали собственные же преступления в материалы дела Шеремета

Сшитое белыми нитками уголовное производство против Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь не выдерживает никакой критики, но, с учетом политической примазанности к нему Авакова, Зеленского и других власть имущих, вполне может закончиться обвиняемым вердиктом.

Что же касается самих материалов уголовки, то подробности проведенного ментами расследования просто шокируют: кроме манипуляций результатами экспертиз и придумывания фейковых доказательств подчиненные Авакова еще и занимались незаконной слежкой за совершенно не причастными к следствию людьми.

Информацию об этом мусора решили "похоронить" в сотнях страниц уголовного дела, но при этом не выкинули из него доказательства собственных же преступлений.

Так, в обвинительных актах, врученных вчера Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко указаны и номера телефонов людей, за которыми менты вели слежку для расследования дела Шеремета. Среди них - Сергей Стерненко.

Как написал на своей странице сам активисты, в рамках производства по убийству российского журналиста, менты брали разрешения на прослушивание и слежку за людьми, которые вообще никоим образом не могли быть причастны к делу.

"В производстве есть 2 моих телефоны. Актуальный и старый, которым я не пользуюсь уже лет 7. Для чего полиции нужны были данные по ним, если ни в день убийства Павла Шеремета, ни за несколько месяцев до того я даже не был в Киеве? Ответ прост. Полиция незаконно следит за нами. Полиция незаконно прослушивает нас. Полиция вмешивается в нашу жизнь, потому что мы не нравимся Авакову. Полиция пытает, насилует и убивает. Полиция заключает невинных и покрывает преступников. Потому что так хочет Аваков. И это покрывает Зеленский. В данном случае мусора просто использовали производство по Шеремета для собственных нужд. И это не имеет ничего общего со следствием. Чтобы преодолеть преступность нужно сначала преодолеть ее руководителей в форме".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.