Фанаты настольного тенниса могут болеть за любимых игроков благодаря SETKA CUP

Пандемия COVID-19 предъявила спортсменам и организаторам соревнований новые требования. Вместе с переносом летних Олимпийских игр в Токио и чемпионатов мира по многим видам спорта, организаторам пришлось "заморозить" большинство местных спортивных событий.

Во время пандемии, когда украинцы лишены возможности посещать спортзалы и фитнес-клубы, набирает популярность настольный теннис — спорт, не требующий присутствия более чем двух игроков в зале. Благодаря соцсетям и набирающим популярность онлайн-трансляциям соревнований все больше украинцев узнает о преимуществах этого доступного и полезного для здоровья вида спорта.

Несмотря на то, что 850 миллионов человек в мире являются любителями настольного тенниса, этот вид спорта все еще недооценен в Украине, считает представитель крупнейшей в Украине платформы по развитию настольного тенниса SETKA CUP Денис Калачевский.

Только один из 15 тысяч украинцев занимается настольным теннисом, тогда как, например, во Франции ракеткой орудует каждый 600-й, а сам вид спорта еще в 1988 году был причислен к олимпийским. Причиной непопулярности настольного тенниса в Украине Денис Калачевский считает неразвитую спортивную инфраструктуру — при том, что выделить отдельную комнату и поставить в ней теннисный стол можно в любом офисном центре. К тому же, во время пандемии настольный теннис может стать прекрасной альтернативой пробежкам в парке для тех, кто хочет сохранять активный образ жизни без риска для здоровья и затрат на экипировку.

В отличие от представителей других видов спорта, игроки в настольный теннис имеют возможность сохранять квалификацию во время пандемии благодаря онлайн-турнирам — нужно лишь организовать безопасные условия для игры: хорошо вентилируемое помещение, безопасный трансфер игроков до места соревнования, а также постоянные проверки состояния здоровья спортсменов и судей.

Так, регулярные турниры, которые организует SETKA CUP, проводятся на ее собственных базах в Киеве, Днепре и Львове с соблюдением всех перечисленных условий. Каждая локация располагает не только залами для соревнований, но и комнатами отдыха и для тренировок. Кроме двух игроков, в зале находится только судья, что позволяет соблюдать карантинные меры, а сами спортсмены не играют больше трех дней подряд и не могут принимать участие в более чем одном турнире в день.

“Мы видим растущий интерес интернет-аудитории к настольному теннису: ежемесячное число просмотров на нашем YouTube-канале уже достигло 50 тысяч, что очень неплохо для такого недооцененного в нашей стране вида спорта. Для расширения аудитории мы запустили ряд новых форматов, таких как интервью с рейтинговыми спортсменами и подборки выдающихся моментов игры. Кроме того, с добавлением английских субтитров на канале появилась иностранная аудитория”, — рассказывает Денис Калачевский.

Постоянная активная аудитория SETKA CUP — это пять тысяч фанатов настольного тенниса, десятки тысяч зрителей канала и 550 рейтинговых спортсменов, в т. ч. регулярно участвующих в западных турнирах. Однако это далеко не предел, и за настольным теннисом остается огромный потенциал — ведь для того, чтобы начать играть, нужно иметь только мяч, ракетку и желание.

По словам высокорейтингового игрока SETKA CUP Валерии Степановской, в Украине этот вид спорта обделен вниманием, и еще многое предстоит сделать для его популяризации. “Я рада, что SETKA CUP активно внедряет международный опыт и предоставляет сервис для игроков. Надеюсь, вскоре это даст свои плоды и наше комьюнити увеличится в разы”, — говорит Валерия.