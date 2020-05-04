Упереджене ставлення - Дата выхода, график серий, актеры и сюжет сериала

Главные герои сериала Упереджене ставлення / СТБ

В понедельник, 4 мая, в эфире СТБ состоится премьера нового детективного сериала «Упереджене ставлення». Подробности проекта - на Без Табу.

Сюжет сериала «Упереджене ставлення»

“Упереджене ставлення” / П”редвзятое отношение» - история 45-летней Натальи Горенко, в прошлом успешного следователя. Наталья тяжело переживает 7-летнюю разлуку с сыном Ильей. Парень не общается с матерью с тех пор, как она отказалась «отмазать» его от тюрьмы.

По этой же причине от Натальи ушел муж, судмедэксперт Степан Феофанов. Выйдя на свободу, Илья избегает родителей. Но однажды в морг поступает тело со следами насильственной смерти, в котором Степан узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.

Трейлер сериала

Упереджене ставлення 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Актеры и роли в сериале

Ольга Радчук в роли Натальи Горенко

в роли Натальи Горенко Александр Рудинский

Сергей Фролов в роли Степана Феофанова

в роли Степана Феофанова Валентин Томусяк

Оксана Сташенко

Дмитрий Чернов

Глеб Михайличенко

Константин Данилюк

Ольга Радчук и Александр Рудинский на задании / СТБ

Главную роль исполнила актриса Ольга Радчук. Хотя ей очень часто доводится играть сильных женщин, роль в детективе стала поворотной. «Признаюсь, для меня Наталья Горенко стала учителем. Это мегароль. Когда я ее получила, поняла, что моя жизнь больше не будет прежней. И это не преувеличение. Наталья Горенко – одна из немногих женщин, у которых есть свой кодекс чести и свой свод правил. Легче умереть, нежели переступить через них. Этот образ меня утвердил в моих взглядах на мир. Я поняла, что не нужно быть «удобной». Нужно быть честной перед самой собой, и это для меня самая главная задача», - рассказывает Ольга Радчук.

В сериале играет восходящая звезда украинского кино и театра Александр Рудинский, который стал популярным после своей роли в проекте «Первые ласточки». В «Предвзятом отношении» Рудинский играет полицейского и напарника главной героини, и Наталья Горенко невольно становится учителем и наставником молодого патрульного.

Ради съемок сериала его создатели буквально вознеслись / СТБ

Режиссер-постановщик – Олег Масленников, главный автор сценария – Татьяна Гнедаш,

продюсер – Татьяна Гнедаш, исполнительный продюсер – Илона Гребенюк, оператор-

постановщик – Маркиян Канюка, художник-постановщик – Игорь Хилюк.

Саундтрек

Главным саундтреком сериала стала композиция группы “Бумбокс “ - «ДШ». Как признаются создатели проекта, именно эта песня идеально отражает настроение сериала и придает еще большую глубинку его сценам.

Бумбокс - ДШ - саундтрек к сериалу Упереджене ставлення:

График выхода серий

Детективная драма будет идти с понедельника по четверг, начало показа - 20:15. Сериал сняла продакшн-студия Artforms Production, ответственная за сериалы «За витриной», «Зоя», «С волками жить», «Выбор матери» и «Исчезнувшая».

Всего в сериале 8 серий и он с вами на две недели.