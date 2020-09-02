Воспитанные волками: Сюжет, дата выхода и трейлер сериала Ридли Скотта

Воспитанные волками - стоит ли смотреть сериал

В сентябре состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов года - фантастического проекта Ридли Скотта "Воспитанные волками".

Ридли Скотт - имя громкое и оно накладывает ответственно. Великому режиссеру - 82 года, однако ему все равно нужно держать планку. Однако у создателя "Чужого", "Бегущего по лезвию" и "Гладиатора" сейчас на каждый "Марсианин" приходится по "Исходу", а то и еще хуже - "Чужому: Завет".

Тем не менее, каждый новый проект великого британца - событие большое и к просмотру обязательное. В 2020 году он примкнул к модной тенденции и стал автором сериала. Ридли Скотт под крылом HBO выпускает сериал "Воспитанные волками". Поможет ему в этом Аарон Гудзиковски. Он здесь выступает как сценарист и шоураннер, а сам маэстро снял два эпизода как режиссер, а также исполнил важнейшую роль исполнительного продюсера.

Трэвис Фиммел вновь в роли пришельца из чужих земель

Дата выхода, график выхода серий

Премьера сериала "Воспитанные волками" состоится 3 сентября 2020. В Украине, из-за разницы вовремени - днем позднее. В первый день выйдут сразу три серии, дата выхода оставшихся семи - пока неизвестна. Ожидается, что остальные серии будут выходить по графику одна в неделю.

Гости из будущего

Где смотреть

Сервис HBO Max у нас не функционирует, а действующие в Украине стриминги не подсуетились, а потому сериал "Воспитанные волками" станет добычей пиратов, как уже не раз было с фильмам Ридли Скотта в наших краях, начиная с еще прошлого века.

Сюжет сериала

Действие происходит на неназванной планете (Земля якобы погибла в результате антропогненной войны) в условиях постапокалипсиса. Два андроида, которые называют себя Отец и Мать, живут в подобии юрты и воспитывают детей вдали от чужого глаза.

Идиллию нарушает визит взрослых и без меры злобных представитлей рода гомо сапиенс во главе с неким Маркусом (его играет Трэвис Фиммел). Люди хотят отнять детей у роботов и вернуть в социум, однако машины категорически с такой постановкой вопроса не согласны и сделают все, чтобы оградить детей от подверженных порокам взрослых.

Как видим, сюжет - сквозная тема в творчестве Скотта. На выходе получается философские измышления о роли людей, бога-творца, а также поиски ответа на вопрос, заданный еще Филиппом Диком - снятся ли андроидам электроовцы.

Постер

Воспититанные волками - постеры сериала

Трейлер

Воспитанные волками 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Воспитанные волками 2020 - смотреть онлайн финальный трейлер сериала:

Актеры и роли