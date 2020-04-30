Сериал Пацаны: Дата выхода 2 сезона, актеры и название серий

Пацаны - грядет второй сезон / Amazon

Одно из самых ожидаемых возвращений года - второй сезон сериала "Пацаны" - уже на подходе. Все подробности - на Без Табу.

Сюжет второго сезона

Сериал, основанный на неполиткоректных комиксах Гарта Энниса, рассказывает о команде людей без сверхспособностей, которые объединяются в группы под навзанием "Пацаны", чтобы приструнить распоясавшихся супергероев.

Во втором сезоне дебютирует супергероиня "Штормфронт". В оригинальном комиксе это был мужчина-нацист, который обладал силами, схожими с Шазамом и Тором, но сценаристы передалали его в женщину. Это реинкарнация викинга, способная использовать силу молний, ограниченно управлять погодой и летать со скоростью звука. Предположительно, Шторфронт — второй по силе супергерой в сеттинге, уступая только Хоумлендеру / Патритоу. Эта барышня станет главным антагонистом в мире супергероев. Ну, а в мире смертных им бросят вызов "Пацаны".

"Пацаны" на задании

Трейлер

Пацаны 2020 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Пацаны 2019 - смотреть онлайн трейлер 1 сезона:

Пацаны - актеры и роли в сериале

Карл Урбан в роли Билли «Мясника» Бутчера

в роли Билли «Мясника» Бутчера Джек Куэйд в роли Хью «Хьюи» Кэмпбелла

в роли Хью «Хьюи» Кэмпбелла Лаз Алонсо в роли Марвина / Молока Матери

в роли Марвина / Молока Матери Томер Капон в роли Французика

в роли Французика Карен Фукухара в роли Кимико / Самки

в роли Кимико / Самки Энтони Старр в роли Джона / Хоумлендера (Патриота)

в роли Джона / Хоумлендера (Патриота) Эрин Мориарти в ртли Старлайт (Звезды) / Энни Дженьюэри

в ртли Старлайт (Звезды) / Энни Дженьюэри Доминик Макеллиготт в роли Королевы Мэйв

в роли Королевы Мэйв Джесси Т. Ашер в роли Поезда-А (Экспресса)

в роли Поезда-А (Экспресса) Чейс Кроуфорд в роли Подводного (Бездны) / Кевина

в роли Подводного (Бездны) / Кевина Натан Митчелл в роли Чёрного Нуара

в роли Чёрного Нуара Ая Кэш в роли Штормфронт

в роли Штормфронт Шантель ВанСантен в роли Бекки Бутчер

в роли Бекки Бутчер Саймон Пегг в роли отца Хью Кэмпбелла

Дата выхода

Второй сезон сериала "Пацаны" должен выйти летом 2020. Точна дата не сообщается, однако есть основания предполагать, что это будет конец июня.

По традиции, выйдут все восемь серий сезона сразу. Уже известны их названия.

Пацаны 2 сезон - график выхода новых серий

1 серия - The Big Ride 2 серия - Proper Preparation and Planning 3 серия Nothing Like It In The World 4 серия The Hill With The Swords Of A Thousand Men 5 серия We Gotta Go Now 6 серия The Bloody Doors Off 7 серия Butcher, Baker, Candlestick Maker 8 серия What I Know

Третий сезон

Компания Amazon уже продлила «Пацанов» на третий сезон - все настолько уверены в успехе. Собственно, шоу продлили на второй сезон еще до выхода первого - так что, это такая традиция.

Также известно, что к команде сценаристов присоединился Пол Греллонг, работавший сценаристом, продюсером и режиссёром сериалов CBS «Гавайи 5.0» и «Скорпион».

Шоураннер проекта Эрик Крипке ещё в 2019-м говорил в сессии вопросов и ответов на Reddit, что хотел бы в третьем сезоне адаптировать сюжетную линию Herogasm из оригинального комикса.