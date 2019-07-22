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Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ

09:23
Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 1
Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ

Намедни Netflix опубликовал трейлер сериала "Ведьмак". Фанаты Вселенной пана Сапковского тут же выразили свое мнение и наклепали массу мемов.

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Весь накал страстей можно выразить вот этим правдивым "плакатом".

Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184636
"Что я вижу, что я ожидал, что я получил"
Да, каст и вправду хромает.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184637
Или нет?
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184638

Хотя скорее всего да.

Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184639
До Нефтликса и после Нетфликса
Но больше всего претензий к исполнителю главной роли Генри Кавиллу.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184640
Ооооочень много претензий.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184641
Исходя из каста, фанаты уже подобрали главному герою достойных спутников.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184642
Хотя лучше все же такие.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184643
Или такие.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184644
А вот Ведьмак, на которого мы заслужили, но которого так и не получили.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184647
Или вот еще вариант. Киану всегда хорош.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184646
А под конец, будем кратки.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ - фото 184648
Напомним, Мартин раскрыл сюжет приквела ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ.
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