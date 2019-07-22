Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ

Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ

Намедни Netflix опубликовал трейлер сериала "Ведьмак". Фанаты Вселенной пана Сапковского тут же выразили свое мнение и наклепали массу мемов.

Весь накал страстей можно выразить вот этим правдивым "плакатом".

"Что я вижу, что я ожидал, что я получил"

Да, каст и вправду хромает.

Или нет?

Хотя скорее всего да.

До Нефтликса и после Нетфликса

Но больше всего претензий к исполнителю главной роли Генри Кавиллу.