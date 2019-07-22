Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ
Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ
Намедни Netflix опубликовал трейлер сериала "Ведьмак". Фанаты Вселенной пана Сапковского тут же выразили свое мнение и наклепали массу мемов.
Весь накал страстей можно выразить вот этим правдивым "плакатом".
"Что я вижу, что я ожидал, что я получил"
Да, каст и вправду хромает.
Или нет?
Хотя скорее всего да.
До Нефтликса и после Нетфликса
Но больше всего претензий к исполнителю главной роли Генри Кавиллу.
Ооооочень много претензий.
Исходя из каста, фанаты уже подобрали главному герою достойных спутников.
Хотя лучше все же такие.
Или такие.
А вот Ведьмак, на которого мы заслужили, но которого так и не получили.
Или вот еще вариант. Киану всегда хорош.
А под конец, будем кратки.
Напомним, Мартин раскрыл сюжет приквела ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ.
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