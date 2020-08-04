Сериал «Спіймати Кайдаша» возвращается с расширенной версией

«Спіймати Кайдаша» - не прощаемся / СТБ

Весенний хит канала СТБ - сериал «Спіймати Кайдаша» - осенью вернется на украинские экраны.

Осенью на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша».

Весной 2020 новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало невероятный резонанс, как следствие - высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Фанаты настойчиво просили сделать продолжение или повторный показ сериала, а потому телеканал СТБ решил порадовать поклонников – показать режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Спіймати Кайдаша 2020 режиссерская версия - смотреть трейлер онлайн:

Шоураннером проекта проекта выступила Наталка Ворожбит.

«Наверное, у многих «Кайдашева сім’я» ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: «Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?» У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь», - рассказывает о своем детище шоураннер Наталка Ворожбит.

Главные роли сыграли звезда «Крепостной» и участник нового сезона "Танцев со звездами" Тарас Цымбалюк, а также звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

В остальных ролях: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

Точная дата премьеры будет объявалена позднее.