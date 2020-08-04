Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Сериал «Спіймати Кайдаша» возвращается с расширенной версией

14:35
«Спіймати Кайдаша» - не прощаемся - фото 1
«Спіймати Кайдаша» - не прощаемся / СТБ

Весенний хит канала СТБ - сериал «Спіймати Кайдаша» - осенью вернется на украинские экраны.

Осенью на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша».

Спіймати Кайдаша 2020 - смотреть онлайн 1-2 серии

Весной 2020 новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало невероятный резонанс, как следствие - высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Фанаты настойчиво просили сделать продолжение или повторный показ сериала, а потому телеканал СТБ решил порадовать поклонников – показать режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Спіймати Кайдаша 2020 режиссерская версия - смотреть трейлер онлайн:

 

Шоураннером проекта проекта выступила Наталка Ворожбит.

«Наверное, у многих «Кайдашева сім’я» ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: «Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?» У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь», - рассказывает о своем детище шоураннер Наталка Ворожбит.

Главные роли сыграли звезда «Крепостной» и участник нового сезона "Танцев со звездами" Тарас Цымбалюк, а также звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

В остальных ролях: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

Точная дата премьеры будет объявалена позднее.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Спіймати Кайдаша СТБ Тарас Цымбалюк Шоубиз Новости сериалов
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Областной центр Украины отказался ужесточать карантин: Известно почему - фото 1
Областной центр Украины отказался ужесточать карантин: Известно почему
15:40
Беларусь проведет военные сборы возле границы с Россией - фото 1
В Беларуси объявили срочную мобилизацию и сборы на границе с Россией
14:00
Менты видели записи насилия над ребенком, но ничего не делали - фото 1
Мусора обо всем знали: в Сумах подростки месяцами насиловали 6-летнего мальчика
13:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50