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"Слуга народа" покорит Беларусь. Что известно?

13:40
Сериал "Слуга народа" добрался до Беларуси - фото 1
Сериал "Слуга народа" добрался до Беларуси

Сериал "Слуга народа" покажут на белорусском ТВ.

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Об этом сообщает Агентство теленовостей Белтелерадиокомпания.

"С 11 ноября Белтелерадиокомпания представит вниманию зрителей украинский сериал "Слуга народа". Все сезоны этого многосерийного фильма зрители "Беларусь 1" смогут увидеть в вечерний прайм-тайм - в 20:00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении источника.

Зрители Беларуси смогут увидеть все три сезона сериала. Каждый будний день будет выходить по две серии картины.

Напомним, что сериал "Слуга народа" выходил на украинском ТВ с ноября 2015 по март 2019 г.

Фильм повествует о простом парне из народа, которому удалось стать президентом.

Даная картина сыграла немаловажную роль в формировании образа Владимира Зеленского, как народного президента, который воюет "за все хорошее против всего плохого".

Напомним, режиссер Слуги народа "возглавит" Госкино. У него паспорт РФ.

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