"Слуга народа" покорит Беларусь. Что известно?

Сериал "Слуга народа" добрался до Беларуси

Сериал "Слуга народа" покажут на белорусском ТВ.

Об этом сообщает Агентство теленовостей Белтелерадиокомпания.

"С 11 ноября Белтелерадиокомпания представит вниманию зрителей украинский сериал "Слуга народа". Все сезоны этого многосерийного фильма зрители "Беларусь 1" смогут увидеть в вечерний прайм-тайм - в 20:00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении источника.

Зрители Беларуси смогут увидеть все три сезона сериала. Каждый будний день будет выходить по две серии картины.

Напомним, что сериал "Слуга народа" выходил на украинском ТВ с ноября 2015 по март 2019 г.

Фильм повествует о простом парне из народа, которому удалось стать президентом.

Даная картина сыграла немаловажную роль в формировании образа Владимира Зеленского, как народного президента, который воюет "за все хорошее против всего плохого".

Напомним, режиссер Слуги народа "возглавит" Госкино. У него паспорт РФ.