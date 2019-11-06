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Режиссер Слуги народа "возглавит" Госкино. У него паспорт РФ - СМИ

09:09
Режиссер «Слуги народа» возглавит Госкино. У него паспорт РФ - фото 1
Режиссер «Слуги народа» возглавит Госкино. У него паспорт РФ

Госкино может возглавить режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко.

"Слуга народа" лишила денег украинское кино. Но это не точно

По данным СМИ, режиссер родился в 1964 г. в Харькове, однако большую часть жизни он прожил и проработал в России: благодаря Кирющенко, были сняты такие сериалы, как "Воронины" и "Моя прекрасная няня".

Режиссер Слуги народа 'возглавит' Госкино. У него паспорт РФ - СМИ - фото 190736

Алексей Кирющенко

В 2010-х гг. он взялся за сьемки картины "Слуга народа", которая позволила создать Владимиру Зеленскому образ "народного президента".

В 2015 г. кинодел получил вид на жительство в Украине. Судя по данным декларации, Кирющенко принадлежит квартира в Киеве площадью 47 кв. м., жилищный дом с земельным участком в Славянске (Донецкая обл. – прим. ред.) и земля в РФ площадью 969 кв. м.

Однако связями с Россией скандальность Кирющенко не ограничивается. И вот почему.

Пример раз.

Режиссер Слуги народа 'возглавит' Госкино. У него паспорт РФ - СМИ - фото 190739
Пример два.
Режиссер Слуги народа 'возглавит' Госкино. У него паспорт РФ - СМИ - фото 190740

Напомним, что 19 августа 2019 г. подал в отставку прошлый руководитель киноагентства – Филипп Ильенко. Будто бы по собственному желанию.

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