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Сериал "Ход королевы" стал самым популярным на Netflix

17:10
Аня Тейлор-Джой в сериале "Ход королевы" - фото 1
Аня Тейлор-Джой в сериале "Ход королевы" / Netflix

Шахматная драма, к созданию которой приложил руку сам Гарри Каспаров, бьет все рекорды на Netflix и становится одним из самых ярких сериалов 2020 года.

За первые 28 дней сериал "Ход королевы" посмотрели рекордные 62 миллиона пользователей, сообщает твиттер стриминга.

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Сколько сериал посмотрели пиратским способом с торрентов или онлайн на видеосервисах, а в Украине это весьма популярные методики, не сообщается.

"Ход королевы" вошел в топ-10 в 92 странах и занял 1-е место в 63 странах.

Роман, который лег в основу сериала, снова вошел в список бестселлеров New York Times спустя 37 лет после выхода в свет.

Кроме того, после выхода шоу поисковые запросы Google «Как играть в шахматы» достигли девятилетнего максимума.

«Ход королевы" - сюжет сериала

Сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году. Создателями сериала выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт, а главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой.

Сериал рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

Трейлер

Ход Королевы 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

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Ход королевы Аня Тейлор-Джой Шахматы Netflix Шоубиз Новости сериалов
УНИАН
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