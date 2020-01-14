Сериал "Папик" начали показывать на российском телеканале

"Квартал 95" продал русским права на показ "Папика"

Очередную многосерийную картину 95 квартала, которая, судя по всему, была фактически снята исключительно для российского рынка, показывают на канале страны-агрессора "СТС".

С понедельника, 13 января, в эфире канала, по которому регулярно рассказывают о "гражданской войне в Украине" и всячески призывают к убийству наших сограждан, начали показывать первые серии "Папика" производства студии "95 квартал".

Обкатанный на украинской публике продукт артистов, половина команды которых пришла к власти в стране, "уехал" к оккупантам, чем повторил судьбу других сериалов, созданных еще при участии Зеленского.

Само собой, юридически продали российскому каналу права "без участия Зе команды" - с помощью шведской компании Eccho Right, которая якобы самостоятельно представляет продукцию "квартала" на международном рынке. Впрочем, в то, что бывшие КВНщики не могут установить табу на торговлю сериалами с русскими убийцами, верится с трудом. Особенно на фоне совсем не антироссийской политике Зеленского и его окружения.

Примечательно, что в "Папике", который был снят в Киеве, нет ни одной фразы на украинском языке, а существование государственного языка в показанных документах, рекламных вывесках и так далее, было полностью исключено из кадра. Именно этот факт и наталкивает на мысль о том, что снимали сериал в том числе и для показа на территории страны-террориста.

Напомним, в декабре 2019-го стало известно о премьере сериала на российском канале "ТНТ". После разгоревшегося скандала, студия "Квартал 95 поспешила заявить, что сделка о дистрибуции шоу прошла без ее участия. Подробности читайте по ссылке.