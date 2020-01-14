Сериал "Папик" начали показывать на российском телеканале
Очередную многосерийную картину 95 квартала, которая, судя по всему, была фактически снята исключительно для российского рынка, показывают на канале страны-агрессора "СТС".
С понедельника, 13 января, в эфире канала, по которому регулярно рассказывают о "гражданской войне в Украине" и всячески призывают к убийству наших сограждан, начали показывать первые серии "Папика" производства студии "95 квартал".
Обкатанный на украинской публике продукт артистов, половина команды которых пришла к власти в стране, "уехал" к оккупантам, чем повторил судьбу других сериалов, созданных еще при участии Зеленского.
Само собой, юридически продали российскому каналу права "без участия Зе команды" - с помощью шведской компании Eccho Right, которая якобы самостоятельно представляет продукцию "квартала" на международном рынке. Впрочем, в то, что бывшие КВНщики не могут установить табу на торговлю сериалами с русскими убийцами, верится с трудом. Особенно на фоне совсем не антироссийской политике Зеленского и его окружения.
Примечательно, что в "Папике", который был снят в Киеве, нет ни одной фразы на украинском языке, а существование государственного языка в показанных документах, рекламных вывесках и так далее, было полностью исключено из кадра. Именно этот факт и наталкивает на мысль о том, что снимали сериал в том числе и для показа на территории страны-террориста.
Напомним, в декабре 2019-го стало известно о премьере сериала на российском канале "ТНТ". После разгоревшегося скандала, студия "Квартал 95 поспешила заявить, что сделка о дистрибуции шоу прошла без ее участия. Подробности читайте по ссылке.