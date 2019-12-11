Россия отменила эфир "Слуги народа". После первых же серий

Россия отменила показ "Слуги народа". После первой же серии

На днях стало известно, что российский канал "ТНТ" приобрел права на показ сериала "Слуга народа". Однако шоу пробыло в эфире недолго: после первых же серий его изъяли из программы ТВ.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Согласно заявлению "ТНТ", изначально он не планировал показ больше трех серий, что немного противоречит программе канала за 12-13 декабря. По необъяснимым причинам, сериал полностью сняли с телеэфира. Отныне российские зрители смогут посмотреть первый сезон шоу лишь в онлайн-кинотеатре Premier.

Отметим, что в рунете немало толков возникло вокруг первой серии шоу, где присутствует шутка о Путине. Как и ожидалось, канал ее предусмотрительно вырезал. Учитывая контекст шоу, не исключено, что в отмене ТВ-трансляции "Слуги народа" стоит искать именно политический контекст.

Напомним, сериал "Слуга народа" выходил на украинском ТВ с ноября 2015 по март 2019 г. Фильм повествует о простом парне из народа, которому удалось стать президентом.

Данная картина сыграла немаловажную роль в формировании образа Владимира Зеленского, как народного президента, который воюет "за все хорошее против всего плохого".

В декабре 2019 г. стало известно о премьере сериала на российском канале "ТНТ". После разгоревшегося скандала, студия "Квартал 95 поспешила заявить, что сделка о дистрибуции шоу прошла без ее участия. Подробности читайте по ссылке.