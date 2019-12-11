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Россия отменила эфир "Слуги народа". После первых же серий

Вчера, 23:44
Россия отменила показ "Слуги народа". После первой же серии - фото 1
Россия отменила показ "Слуги народа". После первой же серии

На днях стало известно, что российский канал "ТНТ" приобрел права на показ сериала "Слуга народа". Однако шоу пробыло в эфире недолго: после первых же серий его изъяли из программы ТВ.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Согласно заявлению "ТНТ", изначально он не планировал показ больше трех серий, что немного противоречит программе канала за 12-13 декабря. По необъяснимым причинам, сериал полностью сняли с телеэфира. Отныне российские зрители смогут посмотреть первый сезон шоу лишь в онлайн-кинотеатре Premier.

Отметим, что в рунете немало толков возникло вокруг первой серии шоу, где присутствует шутка о Путине. Как и ожидалось, канал ее предусмотрительно вырезал. Учитывая контекст шоу, не исключено, что в отмене ТВ-трансляции "Слуги народа" стоит искать именно политический контекст.

 

Напомним, сериал "Слуга народа" выходил на украинском ТВ с ноября 2015 по март 2019 г. Фильм повествует о простом парне из народа, которому удалось стать президентом.

Данная картина сыграла немаловажную роль в формировании образа Владимира Зеленского, как народного президента, который воюет "за все хорошее против всего плохого".

В декабре 2019 г. стало известно о премьере сериала на российском канале "ТНТ". После разгоревшегося скандала, студия "Квартал 95 поспешила заявить, что сделка о дистрибуции шоу прошла без ее участия. Подробности читайте по ссылке.

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