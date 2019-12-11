"Квартал 95" оправдался за показ "Слуги народа" в России

"Квартал 95" оправдался за показ Слуги народа в России

Намедни стало известно о том, что российский телеканал ТНТ купил права на показ сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским. Студия "Квартал 95" поспешила оправдаться.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации "Квартала", права на трансляцию сериала в РФ продала шведская компания Eccho Rights (дистрибутор ряда продуктов студии "Квартал 95" с 2012 г. – прим. ред.).

"Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - заявили в "Квартале" и подчеркнули, "Слуга народа" – очень популярный сериал.

"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - заявили в компании.

Напомним, что сериал "Слуга народа" выходил на украинском ТВ с ноября 2015 по март 2019 г. Фильм повествует о простом парне из народа, которому удалось стать президентом.

Данная картина сыграла немаловажную роль в формировании образа Владимира Зеленского, как народного президента, который воюет "за все хорошее против всего плохого".

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