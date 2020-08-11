Сергей Притула пошел в мэры Киева от партии "Голос" (ВИДЕО)

Притула идет в мэры Киева

Шоумен Сергей Притула, который накануне парламентских выборов сыграл роль протаскивателя "Голоса" в Верховную Раду и слился, объявил о намерениях участвовать в гонке за место мэра Киева.

Во вторник, 11 августа, артист и лидер "Варьят" во время представления кандидатов в мэры крупных городов от "Голоса" заявил о том, что будет баллотироваться на пост градоначальника столицы.

Говоря о собственной мотивации, Сергей Притула рассказал о том, что ему небезразлична судьба Киева, где он живет вместе с семьей:

- Я хочу видеть лучший Киев - чистым, лучшим, где люди не умирают в пробках. Понимаю, что единственная возможность изменить здесь что-то к лучшему - это взять личную ответственность за эти изменения. Поэтому я очень рад быть среди людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами.

Напомним, СМИ сообщали о тайных встречах Сергея Притулы с главой ОПУ Андреем Ермаком. Предположительно, именно фигуру шоумена "Слуга народа" будто бы и хотела выдвинуть для противодействия Виталию Кличко, но эти слухи не подтвердились и в июле Зе команда представила своим кандидатом Ирину Верещук, которая явно не способна составить действующему мэру хоть какую-то конкуренцию.

Пока же единственным лидирующим кандидатом на пост является действующий мэр Виталий Кличко. И, вполне возможно, за счет своей не особо зашкваренной репутации, Притула будет хорошим для него конкурентом. Правда, немаловероятен и тот факт, что шоумен просто оттянет у него голоса и даст возможность победить условному Пальчевскому.