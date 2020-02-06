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Сенат США оправдал Трампа

08:00
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения - фото 1
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения

Не смотря на юридически установленные факты нарушения закона президентом Штатов Дональдом Трампом, а также явно грязную и не совсем легальную игру, которую он устроил для сохранения себе должности на второй срок, большинство сенаторов побоялось доводить процедуру импичмента до логического конца.

Ночью в среду, 5 января, по местному времени, сенаторы США проголосовали за полное оправдание преступника. По крайней мере, считать его таковым дает решение Счетной палаты, которая установила, что заморозка военной помощи Украине была обычным политическим шантажом и злоупотреблением властью.

Импичмент президента США: в сеть выложили разговоры Трампа о войне России с Украиной

Впрочем, обвинение по этому пункту поддержали лишь 47 представителей демократической партии и республиканец Митт Ромни.

Второе нарушение, которое инкриминировали Трампу, касалось препятствованию работе Конгресса. Вину президента в этом признали 47 сенаторов.

В обоих случаях для отстранения американского лидера от власти нужно было насобирать 67 голосов, но республиканцы так боялись утратить доверие избирателей и уйти в оппозицию, что решили простить своему многократ зашкварившемуся соратнику все прегрешения.

Напомним, главу США обвиняли в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

К слову, ни один президент США не был отстранен от власти в результате процедуры импичмента. Билл Клинтон (в 1998 году) и Эндрю Джонсон (в 1868-м), за импичмент которых проголосовала палата представителей, были оправданы сенатом. Ричард Никсон в 1974 году добровольно ушел в отставку после начала процедуры импичмента.

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